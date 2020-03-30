Turkey football legend Rustu Recber hospitalised with coronavirus

Turkey football legend Rustu Recber, is in a “critical period” after being rushed to hospital with coronavirus.

The former Barcelona and Fenerbahce keeper, 46, is most capped player for Turkey playing 120 times for his nation.

The goalkeeper one of the players of the tournament when Turkey reached the 2002 World Cup semi-finals.

“We are still in shock by the sudden and rapidly developing symptoms,” his wife Isil Recber said on Instagram.

Isil and her two children have tested negative for the virus.

Rustu retired in 2012 after a five-year stint with Besiktas.

“We convey our wishes for a speedy recovery to our former national team goalkeeper Rustu Recber, who sported our jersey for many years; we wish for him to regain his health as soon as possible and hope to receive good news from him,” Fenerbahce said on Twitter.

Barcelona wrote on Twitter in Turkish: “Get well Rustu! We love you and we as Barcelona stand with you!”

🙏 Geçmiş olsun Rüştü! 🇹🇷

❤ Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız! 🔵🔴 pic.twitter.com/NY658HTsSh

— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) March 28, 2020