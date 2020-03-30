Turkey football legend Rustu Recber hospitalised with coronavirus

Turkey football legend Rustu Recber, is in a “critical period” after being rushed to hospital with coronavirus.
The former Barcelona and Fenerbahce keeper, 46, is most capped player for Turkey playing 120 times for his nation.
The goalkeeper one of the players of the tournament when Turkey reached the 2002 World Cup semi-finals.
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“We are still in shock by the sudden and rapidly developing symptoms,” his wife Isil Recber said on Instagram.
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İyi geceler; Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü’yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz.Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin . Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli….#sengüçlüsünRR
Isil and her two children have tested negative for the virus.
Rustu retired in 2012 after a five-year stint with Besiktas.
“We convey our wishes for a speedy recovery to our former national team goalkeeper Rustu Recber, who sported our jersey for many years; we wish for him to regain his health as soon as possible and hope to receive good news from him,” Fenerbahce said on Twitter.
Barcelona wrote on Twitter in Turkish: “Get well Rustu! We love you and we as Barcelona stand with you!”
🙏 Geçmiş olsun Rüştü! 🇹🇷
❤ Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız! 🔵🔴 pic.twitter.com/NY658HTsSh
— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) March 28, 2020