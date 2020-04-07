Turkey football legend Rustu Recber recovers from coronavirus

Turkey football legend Rustu Recber was released from hospital on Monday after recovering from coronavirus.
“What a nice day, thank God. My husband was discharged after spending a difficult 11 days in the hospital,” his wife Isil Recber said on Instagram.
“There is a treatment protocol implemented by the Health Ministry. It’s the same in all hospitals, according to the person’s disease level,” she added.
READ: Galatasaray star Radamel Falcao makes transfer situation admission
View this post on Instagram
Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN…
Rustu, 46, was admitted to hospital on March 29, after testing positive for Covid-19.
The five-time Turkish Super Lig winner who played for Besiktas, Fenerbahce, Antalyaspor and Barcelona also helped Turkey finish the 2002 World Cup in 3rd place.
Recber is the most capped play for the Turkey national side having made 124 appearances for the Crescent-Stars.
Before retiring in 2012, Rustu had 124 international appearances for Turkey and helped his team to a third-place finish at the 2002 FIFA World Cup.
As of Monday, Turkey has reported more than 30,000 COVID-19 cases, and the death toll stands at 649.
Günlük test sayımız yakında 30.000’i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020
The Turkish Super Lig is currently suspended due to the coronavirus disruptions and a return date has yet to be set by the football federation.