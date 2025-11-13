Turkish Football Betting Scandal: TFF Imposes Mass Suspensions on 102 Players

The Turkish Football Federation (TFF) has taken decisive action in its massive betting scandal investigation, formally announcing suspensions for 102 professional players. The TFF’s Professional Football Disciplinary Board (PFDK) confirmed that the penalties, known as “deprivation of rights,” will now be referred to as suspensions ranging from 45 days to one year.
This unprecedented disciplinary move, which affects 25 players from the Super Lig and 77 from the second-tier First Division, underscores the TFF’s commitment to rooting out gambling violations (FDT Article 57) in the sport.
Key Suspensions and Clubs Affected
The suspensions hit several prominent clubs, including top-flight teams like Galatasaray, Konyaspor, Kayserispor, and Sivasspor.
Player Club (Confirmed/Likely) Suspension Term
Alassane Ndao Konyaspor (Super Lig) 12 Months
Abdulsamet Burak Kayserispor (Super Lig) 12 Months
Ali Şaşal Vural Sivasspor (Likely Super Lig) 12 Months
Oktay Aydın Amed SK (Likely 1. Lig) 12 Months
Orkun Özdemir Boluspor (Likely 1. Lig) 12 Months
Metehan Baltacı Galatasaray (Super Lig) 9 Months
Yusuf Özdemir Alanyaspor (Super Lig) 9 Months
Eren Karadağ Çorum FK (Likely 1. Lig) 9 Months
Kadir Kaan Yurdakul Manisa FK (Likely 1. Lig) 9 Months
Eren Elmalı Galatasaray (Super Lig) 45 Days
Full List of Player Suspensions
The TFF released the following official list detailing the sanctions for all 102 players penalized for betting activities:
# Player Name Suspension Term
1 İZZET ÇELİK 3-MONTH SUSPENSION
2 ENES KESKİN 3-MONTH SUSPENSION
3 YUSUF ÖZDEMİR 9-MONTH SUSPENSION
4 BEDİRHAN ÖZYURT 3-MONTH SUSPENSION
5 EFE DOĞAN 45-DAY SUSPENSION
6 FURKAN ORAK 3-MONTH SUSPENSION
7 [Unnamed] 9-MONTH SUSPENSION
8 EVREN EREN ELMALI 45-DAY SUSPENSION
9 MUHAMMET TAHA GÜNEŞ 45-DAY SUSPENSION
10 NAZIM SANGARE 45-DAY SUSPENSION
11 İZZET FURKAN MALAK 45-DAY SUSPENSION
12 UĞUR KAAN YILDIZ 45-DAY SUSPENSION
13 KEREM KAYAARASI 45-DAY SUSPENSION
14 MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ 45-DAY SUSPENSION
15 EGE ALBAYRAK 45-DAY SUSPENSION
16 ALİ EMRE YANAR 45-DAY SUSPENSION
17 FURKAN BEKEVİÇ 45-DAY SUSPENSION
18 KEREM YUSUF SIRKECİ 3-MONTH SUSPENSION
19 CELİL YÜKSEL 45-DAY SUSPENSION
20 BORAN (President) 3-MONTH SUSPENSION
21 SALİH MALKOÇOĞLU 45-DAY SUSPENSION
22 ADİL DEMİRBAĞ 45-DAY SUSPENSION
23 ALLASANE NDAO 12-MONTH SUSPENSION
24 [Unnamed] 3-MONTH SUSPENSION
25 ABDULSAMET BURAK 12-MONTH SUSPENSION
26 ALİ FİDAN 45-DAY SUSPENSION
27 YÜCEL GÜROL 45-DAY SUSPENSION
28 BARIŞ TİMUR 45-DAY SUSPENSION
29 HASAN AKSU 45-DAY SUSPENSION
30 ALPEREN SELVİ Continuation of Examination
31 OKTAY AYDİN 12-MONTH SUSPENSION
32 [Unnamed] 6-MONTH SUSPENSION
33 ARDA KEMAL GÜLMEZ 45-DAY SUSPENSION
34 BARTU KAYA 45-DAY SUSPENSION
35 ALBERK KOÇ 45-DAY SUSPENSION
36 HASAN HÜSEYİN AKINAY 3-MONTH SUSPENSION
37 ATAKAN CANGÖZ 6-MONTH SUSPENSION
38 ÜZEYİR ERGÜN 45-DAY SUSPENSION
39 EREN KARADAĞ 9-MONTH SUSPENSION
40 KADİR SEVEN 45-DAY SUSPENSION
41 ARDA HİLMİ ŞENGÜL 3-MONTH SUSPENSION
42 CENGİZ DEMİR 45-DAY SUSPENSION
43 [Unnamed] 45-DAY SUSPENSION
44 EMİRCAN ÇİÇEK 6-MONTH SUSPENSION
45 YUSUF ERATA 45-DAY SUSPENSION
46 BATUHAN İŞEN 6-MONTH SUSPENSION
47 HAKAN YEŞİL 45-DAY SUSPENSION
48 TOLGA KALENDER 45-DAY SUSPENSION
49 [Unnamed] 6-MONTH SUSPENSION
50 BASIC LIGHTER 45-DAY SUSPENSION
51 MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI 45-DAY SUSPENSION
52 İSMAİL KALBURCU 3-MONTH SUSPENSION
53 ABDULSAMET KIRIM 45-DAY SUSPENSION
54 ORKUN ÖZDEMİR 12-MONTH SUSPENSION
55 ABDURRAHMAN ÜRESİN 3-MONTH SUSPENSION
56 EMİRHAN BALARISI 45-DAY SUSPENSION
57 EMRE KAPLAN 45-DAY SUSPENSION
58 YUSUF SAİTOĞLU 3-MONTH SUSPENSION
59 ALPER BURAK DUMAN 45-DAY SUSPENSION
60 [Unnamed] 6-MONTH SUSPENSION
61 MURAT CEM AKPINAR 45-DAY SUSPENSION
62 CENGİZHAN BAYRAK 45-DAY SUSPENSION
63 MERT ÖNAL 45-DAY SUSPENSION
64 MUHAMMED FURKAN ÖZHAN 9-MONTH SUSPENSION
65 İLKAN SEVER 3-MONTH SUSPENSION
66 HÜSAMETTİN YENER 45-DAY SUSPENSION
67 OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN 45-DAY SUSPENSION
68 YUNUS EMRE GEDİK 3-MONTH SUSPENSION
69 ENES İŞİK 45-DAY SUSPENSION
70 MUHAMMED ARDA KAHVECİ 3-MONTH SUSPENSION
71 MUHAMMED BİRKAN TETİK 45-DAY SUSPENSION
72 FARUK CAN GENÇ 3-MONTH SUSPENSION
73 MUSTAFA TAŞDEMİR 45-DAY SUSPENSION
74 ABDULLAH DIJLAN AYDIN 45-DAY SUSPENSION
75 KEREM KABADAYI 3-MONTH SUSPENSION
76 YUSUF ALİ ÖZER 45-DAY SUSPENSION
77 ENVER AZMİ SARIALİOĞLU 45-DAY SUSPENSION
78 FATİH TULTAK 45-DAY SUSPENSION
79 ALİ ŞAHİN YILMAZ 3-MONTH SUSPENSION
80 BARTU GÖÇMEN 6-MONTH SUSPENSION
81 FIRAT İNAL 6-MONTH SUSPENSION
82 SAMET KARABATAK 45-DAY SUSPENSION
83 KADİR KAAN YURDAKUL 9-MONTH SUSPENSION
84 MEHMET ALBAYRAK 45-DAY SUSPENSION
85 AHMET ABDULLAH ÇAKMAK 6-MONTH SUSPENSION
86 MERTRT ÇELİK 45-DAY SUSPENSION
87 ÇAĞLAYAN MENDERES 45-DAY SUSPENSION
88 ALİ ŞAŞAL VURAL 12-MONTH SUSPENSION
89 ABDURRAHMAN BAYRAM 3-MONTH SUSPENSION
90 ÖMER BERİŞ 45-DAY SUSPENSION
91 YUNUS EMRE TEKOĞUL 3-MONTH SUSPENSION
92 ARDA TÜRKEN 3-MONTH SUSPENSION
93 BURAK ASAN 45-DAY SUSPENSION
94 ERHAN ÇELENK 45-DAY SUSPENSION
95 SELİM DİLLİ 3-MONTH SUSPENSION
96 MESUT CAN TUNALI 3-MONTH SUSPENSION
97 ALİ AYTEMUR 45-DAY SUSPENSION
98 [Unnamed] 3-MONTH SUSPENSION
99 ENGİN KADİR GICIR 3-MONTH SUSPENSION
100 AHMET EMİN KESKİN 45-DAY SUSPENSION
101 EDİS KÖKSALDI 45-DAY SUSPENSION
102 MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI 6-MONTH SUSPENSION