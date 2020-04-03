Galatasaray boss Fatih Terim released from hospital after coronavirus diagnoses

Galatasaray manager Fatih Terim has been released from hospital after recovering from coronavirus.

Terim revealed that was taken to hospital after contracting Covid-19.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020